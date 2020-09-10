Новый закон об энергетике добавил Украине проблем

Москва, 10 сентября. Август ознаменовался важным событием для энергетики Украины: согласно новому принятому закону тариф выкупа электроэнергии солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций снижается на 15% и 7,5% соответственно. Почему это не решило проблемы, а лишь добавило новых, разбирается РИА Новости.

Последние несколько лет возобновляемая энергетика Украины переживает очевидный подъем, мощности ВИЭ выросли кратно, а вместе с ними выросли и тарифы выкупа зеленой энергии.

Проблему этого роста изначально планировали решать, смешивая дешевую энергию АЭС с дорогой возобновляемой энергией, — «а там разберемся». Решать этот вопрос пришлось неожиданно скоро — доли ВИЭ показали неожиданный рост, одновременно Украину потрясла реформа энергетики. По ее новым законам за недоплаты по зеленому тарифу теперь отвечает государственный бюджет. Это стало единственным решением в данной ситуации, при котором цена выкупа уменьшается, а постоянные выплаты гарантированы.

Однако сложности сохраняются. Среди них то, что снижение тарифов на 7–15% мало что меняет, при этом обеспечивает энергетику многочисленными исками со стороны иностранных инвесторов. Помимо этого, переизбыток зеленой энергии чреват тем, что его либо придется ограничивать, либо для баланса отключать традиционные станции.

Кроме того, окончательно запутавшись в своей электроэнергетике, Украина готова проявить себя и в новом европейском тренде — водородной энергетике. Издание отмечает, что украинский сюжет в чем-то актуален и для России, поэтому важно следить за его развитием. В нашей стране СЭС и ВЭС пока развиваются, напротив, медленными темпами.

Ранее китайские ученые предложили России создать единую интеллектуальную энергосистему, объединив северные ветряные электростанции (ВЭС) и субтропиковые солнечные электростанции (СЭС) с центрами энергопотребления при помощи электросетей ультравысокого напряжения. По их мнению, это сильно уменьшит процент загрязнения окружающей среды.