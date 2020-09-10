В России могут ограничить перевозку лососевой икры

Москва, 10 сентября. Правительство РФ рассмотрит предложение о введении ограничений на перевозку лососевой икры. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Ранее вице-премьер провела заседание комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Члены комиссии рассматривали предложения по контролю за оборотом икры.

«В числе предложений — установление требования к перевозке не более 10 килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили на заседании, часто физические лица перевозят икру якобы в личных целях, однако на самом деле продукт идет на перепродажу. По данным Россельхознадзора, в среднем за год самолетами перевозят до двух тысяч тонн икры. Для контроля перевозок красной икры комиссия поручила проработать синхронизацию информационных систем Россельхознадзора, Росрыболовства, Федеральной таможенной службы и ФНС, пишет «Парламентская газета».

Во время совещания Абрамченко подчеркнула, что на россиянах, которые везут икру с Дальнего Востока в подарок родственникам или друзьям, ограничения не отразятся. Что касается транспортировки икры якобы в личных целях для последующей перепродажи без ветеринарных сертификатов, то, по словам вице-премьера, ограничения в данной сфере нужно внимательно проработать и ввести.

Ранее Росконтроль предупредил россиян о синтетической икре, вводящей покупателей в заблуждение. Эксперты отметили, что такой продукт не имеет ничего общего с настоящей красной икрой.