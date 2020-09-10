В Крыму назвали «очередным политическим блефом» «арест» Киевом самолетов РФ

Симферополь, 10 сентября. Заочный арест Украиной 65 летавших в Крым российских самолетов существует только в больном воображении инициаторов такого решения. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Арест 65 российских самолетов — очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической «прокуратуры Автономной Республики Крым», — сказал он.

По мнению Молохова, подобные решения власти Киева принимают от бессилия.

«Самолеты как летали в Крым, так и будут летать», — подчеркнул спикер.

В среду стало известно, что суд Украины наложил арест на 65 самолетов РФ, осуществляющих рейсы в Крым. Об этом ходатайствовала прокуратура страны, сообщает «Царьград». Решение там обосновали тем, что данные полеты якобы нарушают правила международных авиаперевозок. При этом не уточнили, как именно будет выполнено судебное предписание.

Депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН), что таким образом госорганы Украины совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия, стремясь показать якобы свою работу населению страны.

Замдиректора Центра геополитических экспертиз, обозреватель ФАН Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказалась об этом решении с иронией. Она отметила, что с таким же успехом на Украине могли арестовать, например, машины людей, на которых они ездят отдыхать в Крым, или перелетных птиц, мигрирующих с территории Украины на полуостров.

«Понимаете, мы в данном случае имеем дело с театром абсурда», — указала эксперт.

Украина в марте 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Киев также прекратил работу всех аэропортов на территории полуострова.

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство жителей полуострова поддержало идею сделать его российским регионом.