Зачем демократы США борются с конспирологией на Балканах

В понедельник на улицы Белграда вышли сотни людей — они устроили акцию протеста под лозунгом «Не отдадим детей», направленную против введенных мер борьбы с распроcтранением коронавирусной инфекции.

Немногим ранее подобные демонстрации прошли в Греции — граждане выступили против обязательного ношения медицинских масок в школах.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о том, как в разгар пандемии на Балканы пришло движение QAnon, и почему его распространение вызвало беспокойство и блокировку аккаунтов Facebook и Twitter.

Конспирологическая теория QAnon (название происходит от Q Anonymous) основана на предположении о том, что мир контролируется элитой, в которую входят члены американской партии демократов. Большинство из них якобы являются сектантами-педофилами, которые управляют глобальной сетью торговли детьми, а также контролируют политиков, СМИ и промышленность как в США, так и в остальном мире.

Дональд Трамп, согласно теории, пытается эту самую сеть ликвидировать. В борьбе с сатанистами ему якобы помогает Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, который, вопреки официальной версии, не погиб в авиакатастрофе в 1999 году: QAnon верят, что он жив и более 20 лет скрывается в глухой местности в Пенсильвании.

Кроме того, сторонники теории распространяют идеи о том, что пандемия коронавируса искусственно создана СМИ, а значит нет необходимости соблюдать меры профилактики, к которым государства принуждают граждан. Они также выступают против технологии 5G, которая, по их мнению, будет иметь «непоправимые последствия для всех живых существ на Земле».

Через три года после того, как движение зародилось в Америке, оно достигло Балкан, и теперь шагает по полуострову семимильными шагами. QAnon Balkan уже насчитывает большое число последователей: на его сербские аккаунты в сумме подписаны около 2700 человек, на хорватские — почти 7800. Одним из его знаменосцев в Боснии и Герцеговине стал Адис Вальевац, который в мае этого года создал боснийскую страницу QAnon в сети Facebook.

QAnon Bosnia полагает, что пока жители Балкан смотрят «шоу» про пандемию, за их спинами разыгрывается более масштабная «битва между добром и злом».

Идеи пользуются популярностью и в Греции, и в Черногории.

В Словении за распространением конспирологических твитов был замечен даже премьер-министр.

Meanwhile in Slovenia, the prime minister is sharing QAnon conspiracy theories with the world and inviting people to join him on Parler. pic.twitter.com/fFuEDM8Cbz

Федеральное бюро расследований США включило QAnon в список организаций, представляющих террористическую угрозу, а социальные сети, такие как Facebook, Twitter и YouTube заблокировали тысячи страниц с ее материалами. За время пандемии Facebook удалил более 800 групп QAnon, 100 аккаунтов и 1500 постов, а также заблокировал более 300 хэштэгов, связанных с движением. Twitter удалил около 7000 аккаунтов.

Наибольший резонанс дело обрело в Румынии — там в июле Facebook удалил десятки аккаунтов с материалами QAnon. В отчете руководства компании говорилось о ликвидации целой сети: используя фэйковые аккаунты, злоумышленники якобы выдавали себя за американцев и распространяли контент в поддержку кандидатуры Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Глава службы безопасности Facebook Натаниэль Глейхер тогда заявил, что компания не определила, работала ли румынская сеть за денежное вознаграждение или за идею, но аккаунты поспешно заблокировали.

why do qanon fractions keep popping up in random tiny european countries, what’s going on over there

В поддержке конспирологов обвиняют политтехнологов действующего президента США: согласно проведенному контент-анализу, Дональд Трамп поделился сообщениями подписчиков QAnon в Twitter более двухсот раз, а на одной из пресс-конференций он назвал сторонников теории «людьми, которые любят Америку».

Объявив QAnon «угрозой демократии» политические оппоненты Трампа, которым принадлежат вышеупомянутые социальные сети, начали массово ограничивать профили QAnon и ликвидировать сайты, предлагающие товары с символикой движения. Согласно официальному заявлению Facebook, о полном запрете речь пока не идет, но «возможности организации» должны быть ограничены.

Twitter также объявил кампанию борьбы с аккаунтами QAnon в июле этого года.

We’ve been clear that we will take strong enforcement action on behavior that has the potential to lead to offline harm. In line with this approach, this week we are taking further action on so-called ‘QAnon’ activity across the service.