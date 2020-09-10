Зачем демократы США борются с конспирологией на Балканах

В понедельник на улицы Белграда вышли сотни людей — они устроили акцию протеста под лозунгом «Не отдадим детей», направленную против введенных мер борьбы с распроcтранением коронавирусной инфекции.

Немногим ранее подобные демонстрации прошли в Греции — граждане выступили против обязательного ношения медицинских масок в школах.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о том, как в разгар пандемии на Балканы пришло движение QAnon, и почему его распространение вызвало беспокойство и блокировку аккаунтов Facebook и Twitter.

QAnon шагает по Балканам

Конспирологическая теория QAnon (название происходит от Q Anonymous) основана на предположении о том, что мир контролируется элитой, в которую входят члены американской партии демократов. Большинство из них якобы являются сектантами-педофилами, которые управляют глобальной сетью торговли детьми, а также контролируют политиков, СМИ и промышленность как в США, так и в остальном мире.

Дональд Трамп, согласно теории, пытается эту самую сеть ликвидировать. В борьбе с сатанистами ему якобы помогает Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, который, вопреки официальной версии, не погиб в авиакатастрофе в 1999 году: QAnon верят, что он жив и более 20 лет скрывается в глухой местности в Пенсильвании.

Кроме того, сторонники теории распространяют идеи о том, что пандемия коронавируса искусственно создана СМИ, а значит нет необходимости соблюдать меры профилактики, к которым государства принуждают граждан. Они также выступают против технологии 5G, которая, по их мнению, будет иметь «непоправимые последствия для всех живых существ на Земле».

Через три года после того, как движение зародилось в Америке, оно достигло Балкан, и теперь шагает по полуострову семимильными шагами. QAnon Balkan уже насчитывает большое число последователей: на его сербские аккаунты в сумме подписаны около 2700 человек, на хорватские — почти 7800. Одним из его знаменосцев в Боснии и Герцеговине стал Адис Вальевац, который в мае этого года создал боснийскую страницу QAnon в сети Facebook.

QAnon Bosnia полагает, что пока жители Балкан смотрят «шоу» про пандемию, за их спинами разыгрывается более масштабная «битва между добром и злом».

Идеи пользуются популярностью и в Греции, и в Черногории.

QAnon Montenegro...tolles Bild, was Hoffung macht. Wie sagt man so schön...die Hoffung stirbt zu letzt! pic.twitter.com/kY7USCg2R6 — Kaliber.Deluxe (@Machiavelli_Ffm) July 9, 2020

В Словении за распространением конспирологических твитов был замечен даже премьер-министр.

Meanwhile in Slovenia, the prime minister is sharing QAnon conspiracy theories with the world and inviting people to join him on Parler. pic.twitter.com/fFuEDM8Cbz — Državljan D (@DrzavljanD) July 22, 2020

Как демократы борются с конспирологией в Восточной Европе

Федеральное бюро расследований США включило QAnon в список организаций, представляющих террористическую угрозу, а социальные сети, такие как Facebook, Twitter и YouTube заблокировали тысячи страниц с ее материалами. За время пандемии Facebook удалил более 800 групп QAnon, 100 аккаунтов и 1500 постов, а также заблокировал более 300 хэштэгов, связанных с движением. Twitter удалил около 7000 аккаунтов.

Наибольший резонанс дело обрело в Румынии — там в июле Facebook удалил десятки аккаунтов с материалами QAnon. В отчете руководства компании говорилось о ликвидации целой сети: используя фэйковые аккаунты, злоумышленники якобы выдавали себя за американцев и распространяли контент в поддержку кандидатуры Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Глава службы безопасности Facebook Натаниэль Глейхер тогда заявил, что компания не определила, работала ли румынская сеть за денежное вознаграждение или за идею, но аккаунты поспешно заблокировали.

why do qanon fractions keep popping up in random tiny european countries, what’s going on over there — CIRCLE OF TEETH (@Baathbomb420) August 14, 2020

В поддержке конспирологов обвиняют политтехнологов действующего президента США: согласно проведенному контент-анализу, Дональд Трамп поделился сообщениями подписчиков QAnon в Twitter более двухсот раз, а на одной из пресс-конференций он назвал сторонников теории «людьми, которые любят Америку».

Объявив QAnon «угрозой демократии» политические оппоненты Трампа, которым принадлежат вышеупомянутые социальные сети, начали массово ограничивать профили QAnon и ликвидировать сайты, предлагающие товары с символикой движения. Согласно официальному заявлению Facebook, о полном запрете речь пока не идет, но «возможности организации» должны быть ограничены.

Twitter также объявил кампанию борьбы с аккаунтами QAnon в июле этого года.

We’ve been clear that we will take strong enforcement action on behavior that has the potential to lead to offline harm. In line with this approach, this week we are taking further action on so-called ‘QAnon’ activity across the service. — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 22, 2020

«Угроза демократии» или реакция на стресс?

Однако в ответ на предположения о том, что движение является частью предвыборной агитационной кампании, основавший QAnon Bosnia Адис Вальевац заявил, что у аккаунта нет долгосрочных политических целей.

«Мы здесь для того, чтобы честно наблюдать и реагировать на ядовитую пропаганду, втягивающую человечество в войны и насилие на протяжении веков», — сказал он.

По словам Владо Азиновича, профессора кафедры исследований в области безопасности факультета политических наук в Сараево, теории заговора часто направлены против конкретных лиц или групп, поэтому в определенном контексте они могут быть использованы в политических целях. Однако формула популярности QAnon предельно проста: во времена потрясений, которыми безусловно являются и пандемия COVID-19, и вызванный ею экономический кризис, конспирология привлекает людей все больше.

Андрияна Габор из Загребской школы экономики и менеджмента, исследовавшая феномен распространения QAnon в Хорватии, объясняет это тем, что предубеждения дают гражданам ощущение большей стабильности и смягчают тревогу.

Несмотря на то, что в преддверии выборов массовое распространение теории QAnon не только в США, но и за их пределами явно играет на руку Дональду Трампу, вряд ли данное течение можно назвать «радикальным» и требующим принятия срочных мер со стороны служб безопасности социальных сетей.