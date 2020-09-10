Селена Гомес снялась для обложки модного журнала с глубоким декольте

Вашингтон, 10 сентября. Американская певица и актриса Селена Гомес снялась для обложки модного журнала Allure в наряде с глубоким декольте. Поклонники звезды пришли в восторг от снимков.

Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram Stories. На одной из них она позирует в кожаном платье черного цвета с глубоким вырезом. Образ дополнили серьги и ободок с цветами.

На другом снимке Гомес предстала перед камерой в костюме из денима, состоящего из кроп-топа с объемными рукавами и коротких шорт. Третий образ стилисты составили из джинсовой куртки и массивных серег.

Снял Гомес для журнала фотограф Михей Картер. Он неоднократно сотрудничал с такими известными изданиями, как Vogue, Elle и Vanity Fair.

Недавно 28-летняя звезда записала рекламное видео, на кадрах которого показала процесс нанесения макияжа. То, как тряслись руки артистки, не на шутку взволновало ее поклонников. Дело в том, что несколько лет назад врачи диагностировали у Гомес волчанку. Певица прошла курс химиотерапии, который не сразу дал эффект и почти довел ее до инсульта. В разгар концертного тура Revival она столкнулась с побочными эффектами болезни — паническими атаками и депрессией. В 2017 году звезда перенесла трансплантацию почки.