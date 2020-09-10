В сентябре Правительство РФ выплатит безработным россиянам с детьми по 3000 рублей в дополнение к пособию по безработице. Кроме того, это последний месяц, когда семьи с детьми еще могут подать заявление на получение помощи от государства в размере 5000 и 10000 рублей.

Федеральное агентство новостей напоминает, как оформить и получить средства, выделенные государством на поддержку россиян в период распространения COVID-19.

Кто получит 3000 рублей

Выплату в размере 3000 рублей в сентябре получат безработные родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Выплата предоставляется на каждого ребенка, это дополнение к пособию по безработице.

«Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Планируется, что мера поддержки охватит около 2,8 миллиона россиян, потерявших работу и признанных безработными. На выплаты выделено 8,5 миллиарда рублей.

Напомним, максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 12 130 рублей (размер одного МРОТ). Он установлен на этом уровне до конца 2020 года. При этом минимальный размер пособия по безработице был повышен до 4,5 тысячи рублей — на этом уровне он продержится до 1 октября.

Президент России Владимир Путин объявил о введении доплаты в размере 3000 рублей к пособию по безработице в апреле 2020 года. Право на нее, как отмечалось выше, имеют безработные граждане РФ с детьми в возрасте до 18 лет.

Кто может получить выплаты в 5000 и 10000 рублей

Как отмечают региональные отделения Пенсионного фонда России, сентябрь — последний месяц, когда семьи с детьми, не обращавшиеся в ПФР ранее, все еще могут подать заявление на получение финансовой поддержки от государства, введенной на время пандемии COVID-19.

Ежемесячную выплату в размере 5000 рублей могут получить семьи с детьми в возрасте до трех лет. Средства предоставляются за период с апреля по июнь 2020 года, а прием заявлений на получение выплаты ПФР ведет до 1 октября. Вся сумма положенных выплат должна поступить единовременно.

«Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5000 рублей в месяц, если два — 10000 рублей в месяц и так далее», — говорится в материалах ПФР.

Кроме того, до 1 октября россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут подать заявление на получение единовременной выплаты в размере 10000 рублей. При этом важно, чтобы 16 лет ребенку исполнилось не позднее 11 мая.

Стоит отметить, что семьи с детьми в возрасте до 16 лет также имеют право на дополнительную выплату в размере 10000 рублей. Получить ее, соответственно, могут те семьи, которые еще не обращались в ПФР за вышеуказанными выплатами (в размере 5000 и 10000 рублей) на детей.

«Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10000 рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет», — говорится в материалах ПФР.

Добавим, что получить эту выплату могут семьи, где дети родились в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года включительно.