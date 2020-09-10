Меладзе вызвали в суд по иску Кормухиной к Гагариной

Москва, 10 сентября. Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе предстанет перед судом по иску Ольги Кормухиной к Полине Гагариной.
Судебные разбирательства начались из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя, которую исполнила Гагарина. Кормухина уверяет, что аранжировка была сделана ею вместе с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым и одобрена сыном Цоя.
Она заявила, что именно эта версия композиции использована 33-летней певицей в саунд-треке в фильме «Битва за Севастополь». Однако автором музыки значится Меладзе.
Тверской суд, который рассматривает иск, посчитал нужным вызвать музыкального продюсера. Судебное заседание назначено на 25 сентября. Не исключено, что на нем появится Меладзе и даст свои показания.
«Так как ни ответчик — Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе, — сказала представитель Кормухиной Валерия Рытвина в беседе с изданием «СтарХит». — Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы».