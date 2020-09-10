Меладзе вызвали в суд по иску Кормухиной к Гагариной

Москва, 10 сентября. Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе предстанет перед судом по иску Ольги Кормухиной к Полине Гагариной.

Судебные разбирательства начались из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя, которую исполнила Гагарина. Кормухина уверяет, что аранжировка была сделана ею вместе с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым и одобрена сыном Цоя.

Она заявила, что именно эта версия композиции использована 33-летней певицей в саунд-треке в фильме «Битва за Севастополь». Однако автором музыки значится Меладзе.

Тверской суд, который рассматривает иск, посчитал нужным вызвать музыкального продюсера. Судебное заседание назначено на 25 сентября. Не исключено, что на нем появится Меладзе и даст свои показания.