В Сыктывкаре обсудили правила поведения наблюдателей на участках

Сыктывкар, 10 сентября. Накануне в Сыктывкаре прошло совещание представителей политических партий с участием председателя Общественной палаты Республики Коми. Также на встрече присутствовала член ОП Коми и сыктывкарской Ассоциации многодетных семей Елена Щербина. Главная тема встречи — подготовка к предстоящим в сентябре выборам.

Открыл совещание председатель Общественной палаты республики Сергей Чечеткин. Он напомнил о том, что в прошлую кампанию наблюдатели от некоторых партий вели себя некорректно. Однажды из-за конфликта дело дошло до того, что члену избирательной комиссии пришлось вызвать скорую помощь. Чечеткин попросил представителей партий строже готовить наблюдателей к предстоящему голосованию, внимательно ознакомить их с правами, обязанностями и правилами поведения на участках.

Руководитель аппарата избирательной комиссии Республики Коми Наталия Макарова попросила, чтобы партийцы объяснили наблюдателям, что к членам избиркома нужно относиться уважительно.

«Работать было невозможно, — вспомнила события прошлых выборов Макарова. — У меня просто вырывали микрофон из рук так называемые наблюдатели, назначенные вами, и говорили: «Мы вас научим работать, мы вас на колени поставим, мы тут контрольно-надзорный орган над вами поставленный». Друзья мои, давайте уважать друг друга».

Также Макарова рассказала, что каждая партия может назначить несколько наблюдателей, но в помещение они могут заходить только по одному.

«Они могут чередоваться, — предложила Макарова. — Четыре часа один отработал, четыре часа другой отработал. Может один пойти вне помещения для голосования, другой в это время сидит внутри. Не возбраняется. То есть мы понимаем, что за работой избирательной комиссии, за опусканием бюллетеней в ящик для голосования следит один наблюдатель».

Одной из главных тем совещания стали санитарно-эпидемиологические нормы. Это главная причина строгого контроля за количеством наблюдателей на участках.

«У нас избирательный участок вполовину меньше, чем это помещение, — предупредил Сергей Чечеткин. — Избирательная комиссия еле-еле вписывается в санитарные нормы, которые предписаны контролирующим органом. А у нас, извините, четыре или шесть кандидатов на пост главы. И у каждого свой наблюдатель. Кого пустить?»

По итогу встречи участники пришли к единому мнению: главный человек на избирательном участке — это избиратель. И ему нужно создать комфортные условия для исполнения своего гражданского долга. А членам избирательной комиссии с наблюдателями нужно не забывать о взаимном уважении и значимости выборного процесса.