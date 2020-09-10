Экс-глава офиса Зеленского заявил о провале Украины на переговорах по Донбассу

Киев, 10 сентября. Президент России Владимир Путин во время переговоров в «нормандском формате» в декабре минувшего года вел себя как очень жесткий лидер, не готовый идти на компромиссы, считает бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

По его мнению, в умении вести переговорный процесс Путин гораздо сильнее других лидеров стран-участниц «нормандской четверки».

«Очень жесткий человек. Очень. Очень. Но очень уверенный в себе. Он очень тяжелый переговорщик, очень тяжелый. Он сильнее, мне кажется, их», — рассказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

При этом, как подчеркнул политик, Путин проявлял уважение к другим участникам встречи в Париже и ясно давал понять, что хочет найти решение конфликта в Донбассе. Киев же, по мнению Богдана, совершил дипломатический провал.

«Обещали одно и не сделали ничего», — пояснил он (имеет в виду обязательства Украины в рамках Минских соглашений)

Богдан выразил уверенность, что Россия «ни на секунду не готовы отходить от «Минских соглашений» и не станет продолжать разговор дальше, пока не будет принят закон об особом статусе Донбасса.

«У них все четко и логично построено. Но у нас общество не готово это обсуждать», — заключил он.

Напомним, гражданская война на Украине началась после госпереворота в этой стране в 2014 году. Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости, отказавшись признать легитимность новых украинских властей. В ответ Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию.

Урегулированием конфликта занимаются участники контактной группы в Минске, а также на высшем уровне — в «нормандском формате». В декабре минувшего года лидеры стран «нормандской четверки» провели саммит в Париже. По итогам встречи было принято заявление, в котором лидеры России, Украины, Франции и Германии выступили за внесение изменений в украинскую конституцию на основе «формулы Штайнмайера» и подтвердили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Путин тогда выразил мнение, что в ситуации с урегулированием кризиса на юго-востоке Украине наступило «потепление», и процесс развивается в правильном направлении.