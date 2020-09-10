Вассерман напомнил Парубию, кто предал русских во время битвы под Оршей

Экс-спикер Рады Андрей Парубий хвастается тем, что в польско-литовском войске во время битвы под Оршей было заметное количество русских, считает политический аналитик и публицист Анатолий Вассерман. Однако доля русских предателей на самом деле была смехотворно мала. Об этом Вассерман рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Парубий высказал мнение, что «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства в битве под Оршей 8 сентября 1514 года. Парламентарий убежден, что победа в этом сражении была «общей и великой», а также она «запечатлена в истории».

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами», — написал Парубий на странице в Facebook.

Анатолий Вассерман напомнил, что у Парубия есть справка об умственной неполноценности. В связи с этим он может говорить все что угодно, не опасаясь последствий, считает политолог. Что касается битвы под Оршей, то действительно со стороны Польши и Литвы в ней участвовали представители русского народа и они были предателями. Собеседник ФАН подчеркивает, «независимо от того, называли ли их поляки украинцами или белорусами, эти люди все равно оставались русскими».

«Этой самой битвой под Оршей так бурно хвастаются, потому что других побед поляков над русскими было крайне мало. Собственно, поражение под Оршей было последним проигрышем русских полякам. Ну, а Парубий гордится тем, что в польско-литовском войске было заметное количество русских. В то же время их доля была смехотворно мала. Очевидно, что русские предатели под Оршей не делали политической погоды», — рассказал Вассерман.

По словам историка, в момент битвы под Оршей довольно заметная часть русских земель, а именно вся нынешняя Белоруссия и значительная часть Украины, находилась в составе объединенного польско-литовского государства.

«Причем они находились на условиях, которые вполне можно назвать оккупацией, поскольку русские были резко ограничены в правах. Практически было невозможно, говоря по-русски и исповедуя православную версию христианства, сделать военную и политическую карьеру», — отметил собеседник ФАН.

Более того, Вассерман уточнил, что были русские в составе польского войска во времена Смуты, а также они воевали за Адольфа Гитлера в период Второй мировой войны.