Семья в Аргентине получила череп дедушки в коробке из-под майонеза

Буэнос-Айрес, 10 сентября. Семья в Аргентине получила страшную посылку: череп пропавшего дедушки пришел по почте в коробке из-под майонеза.

Мужчина ушел из дома 10 января 2019 года и не вернулся. Поиски не дали никаких результатов, а спустя долгие месяцы родственники получили страшное послание от полиции. Правоохранители обнаружили часть тела мужчины на мусорной свалке.

Семью погибшего возмутило такое отношение со стороны полиции.

Родные уточнили, что не могут похоронить останки мужчины, поскольку власти все еще не предоставили им свидетельство о его смерти.

Family sent grandad’s severed head in mayonnaise box year after he went missing https://t.co/BqwZQpLJv0 pic.twitter.com/0WMsMPsEZE