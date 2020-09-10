Семья в Аргентине получила череп дедушки в коробке из-под майонеза

Буэнос-Айрес, 10 сентября. Семья в Аргентине получила страшную посылку: череп пропавшего дедушки пришел по почте в коробке из-под майонеза.

Мужчина ушел из дома 10 января 2019 года и не вернулся. Поиски не дали никаких результатов, а спустя долгие месяцы родственники получили страшное послание от полиции. Правоохранители обнаружили часть тела мужчины на мусорной свалке.

Семью погибшего возмутило такое отношение со стороны полиции.

«Мы ждали и искали тебя год и восемь месяцев, а они привозят тебя вот так. Как будто ты был никем! В коробке от майонеза!» — написала родственница.

Родные уточнили, что не могут похоронить останки мужчины, поскольку власти все еще не предоставили им свидетельство о его смерти.

Family sent grandad’s severed head in mayonnaise box year after he went missing https://t.co/BqwZQpLJv0 pic.twitter.com/0WMsMPsEZE — Daily Star (@dailystar) September 9, 2020

На прошлой неделе стало известно о смерти преподавателя университета де ла Эмпреса в Аргентине. 46-летняя женщина скончалась прямо во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom. Студенты пытались узнать у педагога адрес, чтобы вызвать скорую, но она не смогла его произнести.