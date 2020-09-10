Российским медикам регламентируют время пребывания в «красной зоне»

Москва, 10 сентября. В России разработают новые рекомендации по времени пребывания в «красной зоне» медперсонала, работающего с пациентами с коронавирусом. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже подготовило соответствующее техзадание.

Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФМБА сообщает, что ведомство запустит специальную информационную систему, где будет аккумулироваться вся информация о режиме медицинских сотрудников в условиях пандемии.

В систему занесут данные о производственной нагрузке персонала, количестве рабочих смен, суммарном количестве проведенных в «красной зоне» часов и суммарном количестве часов отдыха. Как уточнили в пресс-службе ФМБА, это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала и минимизации рисков для работающих в зоне повышенной опасности.

По данным «Известий», эта разработка будет профинансирована из федерального бюджета и обойдется в 4 млн рублей. Завершить ее планируется к концу года.

Председатель профсоюза работников системы здравоохранения РФ Михаил Андрочников объяснил необходимость таких рекомендаций, отметив, что в начале пандемии администрации больниц столкнулись с трудностями по работе врачей в «красной зоне».

«Многих врачей заставляли находиться в «красной зоне» до 16 часов. Нам известны такие случаи. 12-часовой [рабочий] день был распространенным явлением. Без еды и туалета врачи могли находиться в «красной зоне» от 6 до 8 часов. Это не норма, это грубое нарушение», — заявил он.

По словам эксперта, рабочий день в «красной зоне» должен длиться не более 36 часов в неделю.

Ранее в правительстве сообщали, что борющиеся с коронавирусом медицинские и социальные работники получат дополнительную поддержку от государства, пишет «Вечерняя Москва». Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. На эти цели выделят почти 22 млрд рублей.