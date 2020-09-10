Роскачество назвало лучшие приложения для родительского контроля

Москва, 10 сентября. Эксперты Роскачества проверили наиболее популярные приложения для родительского контроля для iOS и Android и выяснили, насколько они безопасны. Всего было проанализировано 15 приложений.

В центре внимания экспертов были приложения, имеющие как минимум веб-фильтрации и установки лимитов на использование смартфона, доступные всем пользователям.

Специалисты проверяли приложения по 131 критерию. При этом, кроме функциональных возможностей приложений, эксперты оценивали, насколько хорошо приложения справляются с ограничением поисковой выдачи, блокировкой других приложений, и насколько эффективно оно препятствует своему удалению со стороны ребенка.

Согласно результатам исследований, 11 приложений из 15 набрали 3,5 и более баллов. Это является хорошим показателем.

«Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения Kaspersky, ESET и McAfee (Safe Family) на Android и Kaspersky, McAfee (Safe Family) и Norton на iOS», — говорится в сообщении организации.

При этом эксперты указали на отсутствие приложений, которые бы они не рекомендовали к использованию.