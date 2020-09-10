Полиция Берлина прокомментировала информацию об усилении охраны Навального

Берлин, 10 сентября. Берлинская полиция не знает, откуда в СМИ появились данные об усилении охраны в клинике «Шарите», в которой находится скандальный блогер Алексей Навальный.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что управление уголовной полиции Берлина усилило меры контроля в «Шарите». Кроме того, сообщалось об увеличении числа полицейских, дежурящих в клинике.

По данным СМИ, немецкие правоохранители предполагают, что на Навального, который полностью пришел в сознание, могут совершить нападение. Как писало издание, берлинская полиция опасается, что после улучшения состояния блогер начнет принимать у себя больше посетителей.

«Не знаем, откуда у Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально», — сказали в полиции Берлина РИА Новости.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, а блогера доставили в больницу. Впавшего в кому Навального позднее вывезли спецбортом на лечение в Германию.

В ФРГ утверждают, что причиной состояния блогера якобы стало «отравление» ядом из группы «Новичок». Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк назвал эту версию чушью, заявив, что у Навального нет симптомов отравления данным веществом. Кроме того, омские врачи ранее говорили, что состояние блогера вызвано нарушением обмена веществ, из-за которого возникло резкое изменение сахара в крови.