Берлин, 10 сентября. Блогер Алексей Навальный выжил только благодаря хорошей реакции пилота, оперативно посадившего самолет, и действиям омских врачей. Так считает Институт фармакологии и токсикологии Германии, о чем сообщает газета Die Zeit.

Институт фармакологии и токсикологии бундесвера установил, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок».

«То, что он еще жив, говорят в Берлине, произошло только благодаря цепочке удачных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку самолета, и врачей в Омске, которые сразу ввели Навальному антидот атропин», — пишет газета.

Ранее один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк опроверг возможность отравления блогера боевым отравляющим веществом. По его словам, для такой интоксикации характерны определенные симптомы, которых у Навального нет.

Напомним, что в конце августа блогер находился на борту самолета Томск — Москва, где ему стало плохо. Лайнер был экстренно посажен в Омске, где Навальному оказали медицинскую помощь. После этого блогера переместили в немецкую клинику «Шарите».

Однако правительство Германии все еще не предоставило официальных доказательств отравления Навального, которых ожидает российская сторона. Политологи считают причиной этому желание обвинить в инциденте Россию за неимением соответствующих улик.