Мир в Донбассе опасен для карьеры Зеленского

Украинские чиновники и дипломаты активно раскручивают тему подготовки страны к саммиту «нормандской четверки», который якобы «состоится в ближайшее время». Тем временем местные эксперты указывают — для этого нет ни малейших поводов, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Первые лица Украины в последние дни активно убеждают СМИ и общество в том, что подготовка к «нормандскому саммиту» с участием РФ, ФРГ и Франции идет полным ходом. Мол, вот сейчас проведем встречу на уровне советников — а там уже и встреча президентов не за горами. Вчера Владимир Зеленский на брифинге в ходе визита в Хмельницкую область заявил — он надеется, что после встречи советников глав государств «нормандского формата», анонсированной на завтра, состоится и саммит лидеров.

«Это будет говорить о продолжении движения к прекращению войны в Донбассе и достижению мира. Поверьте, очень сложно сделать так, чтобы эта встреча не сорвалась. Мы всё для этого делаем. 11 сентября будет встреча советников, я верю в это и хочу этого. И мы делаем всё для этого, чтобы после встречи советников была встреча лидеров «нормандской четверки». Это говорит о том, что у нас есть диалог», — сумбурно сообщил Зеленский журналистам.

Напомним, ранее встреча советников лидеров «нормандской четверки» была запланирована на 28 августа. Ее лично анонсировал Зеленский, но она самым позорным образом сорвалась, поставив Украину в глупое положение. Тогда на Банковой списали отмену переговоров на «неожиданную командировку французского советника». И сейчас есть все шансы на то, что Украина и ее президент повторно наступят на те же грабли.

Аналитики напоминают — 9 декабря 2019-го на парижском саммите «нормандской четверки» украинская делегация во главе с президентом Зеленским своими подписями скрепила итоговый документ. Парижское коммюнике предполагает имплементацию в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера». Согласно «формуле» местные выборы в ЛДНР должны состояться под контролем ОБСЕ, затем вступает в силу законодательство об «особом статусе Донбасса». Однако она имплементирована не была, более того — власти Украины даже не предприняли таких попыток.

Выборы в Донецке и Луганске также назначены не были. Кроме того, Центризбирком под надуманными предлогами отменил местные выборы даже на подконтрольной Украине территории Донбасса. Таким образом, встает вопрос — с чем именно собрались на очередной саммит Зеленский и его подчиненные? По мнению политолога Андрея Золотарева, встреча в нормандском формате 11 сентября, с высокой вероятностью, не состоится.

«Очень маловероятно, что встреча в «нормандском формате» состоится 11 сентября. Для президента Зеленского очень важно, чтобы перемирие, которое продержалось более 40 дней, показало, что усилия его команды не пропали даром. Достичь всеобъемлющего урегулирования в нынешней ситуации, когда реакционные политические силы начертили Банковой всевозможные «красные линии», нереально. Встреча в «нормандском формате» показала бы, что процесс идет в позитивном направлении. Однако на фоне последних ультиматумов со стороны ДНР и действий на линии разграничения мы видим, что Зеленского ставят «на растяжку», — сказал Золотарев.

По его словам, в России понимают, что для Зеленского вопрос мира — один из базовых, и президент не может допустить дефолта по нему в канун местных выборов.

«Поэтому на президента с нескольких сторон давят с тем, чтобы он, в конце концов, согласился на реализацию варианта, на котором настаивает Россия и который прописан в «формуле Штайнмайера». Сначала — выборы, потом закрепление в конституции особого статуса Донбасса, а только потом — передача контроля над границей. Команда президента на это идти не хочет. Но Украина не может и вовсе отказаться от выполнения Минских соглашений, поэтому встреча в «нормандском формате» в лучшем случае может состояться после местных выборов. То есть в конце октября — начале ноября. И только на уровне глав МИД, а не президентов», — уточнил Золотарев.

Украинский обозреватель Андрей Бузаров не верит не только в «нормандскую встречу», но и в обещанное Зеленским окончание войны на Донбассе в ближайшее время.

«Я не думаю, что сейчас Россия готова садиться за стол переговоров с партнерами по «нормандской четверке», особенно с Украиной. Этот вопрос пока остается открытым, потому что Киевом не выполнено слишком много обещаний. Поэтому Россия и не спешит подтверждать свое участие в «нормандских» встречах на любом уровне. Рискну предположить, что встречи президентов в этом году не будет», — заметил Бузаров.

Аналитик не верит и в «окончание войны до конца года», ранее обещанное гарантом.

«Не думаю, что это реально, ведь для этого сейчас вообще нет никаких предпосылок. Несмотря на заверения Зеленского и его искреннее желание закончить войну, по факту ситуация в Донбассе за год особо не изменилась. И, скорее всего, ни в этом, ни в следующем году война не закончится, — уверен Бузаров. — Тем не менее Украине уже сейчас надо думать, что делать, если война не завершится в ближайшее время. Нужно думать о социально-гуманитарной интеграции украинцев, которые сейчас проживают на неконтролируемых территориях. Нужно думать о том, как имплементировать Минские соглашения без ущерба для стабильности в стране. Все эти вопросы остаются открытыми, и ответов на них мы пока не слышим».

Бузаров считает, что Украина может чем-то пожертвовать ради достижения мира, при этом не переходя «красные линии».

«Не думаю, что для прекращения войны Украине нужно будет чем-то жертвовать. Сейчас главное для власти — это найти консенсус в обществе по поводу будущего Донбасса. А «красные линии», о которых идет речь, — это в первую очередь прямые переговоры с повстанцами. Это может взорвать украинское общество и, надеюсь, на это Зеленский не пойдет. Следующие «красные линии» — это вопросы федерализации Украины, это особый статус Донбасса, который, возможно, будет закреплен в конституции нашей страны. Эти вопросы достаточно опасны для Зеленского. Для того, чтобы попытаться претворить их в жизнь, ему следует заручиться поддержкой значительной части общества, — констатировал эксперт. — Тот факт, что пока более-менее держится перемирие, — это огромный плюс для всех сторон конфликта. Но, полагаю, это временное явление. Очень сложно сказать, сколько может продлиться нынешнее перемирие в Донбассе. Дело в том, что следующий этап — это разведение войск, контроль за разведением и многие другие вещи. Они на сегодняшний день не согласованы. И как это все будет происходить — никто не знает. Кроме того, нет предпосылок для того, что разведение войск будет и дальше продолжаться безболезненно для Украины».

Тем не менее для того, чтобы добиться серьезного прогресса в урегулировании, у Зеленского на руках есть немало козырей, считает эксперт.