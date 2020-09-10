Диетолог развеяла миф о пользе овсянки на завтрак

Москва, 10 сентября. Завтракать овсяной кашей на самом деле не так полезно, как считает большинство людей. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют как губка и могут всасывать и полезные вещества, например, кальций», — развенчала эксперт миф о пользе каши в беседе с «Ридусом».

По словам Русаковой, завтракать овсянкой можно один–два раза в неделю, в остальные же дни лучше готовить омлеты, сырники, запеканки или другие каши. Кроме того, необходимо следить, чтобы размер порции каши не превышал 250 граммов. Как отметила диетолог, тем, кто пытается похудеть, также нельзя добавлять в кашу сахар, масло или сливки, так как это сильно повышает калорийность.

Русакова сообщила, что она вообще не поддерживает употребление каш на завтрак. По словам врача, из круп выходит очень калорийный прием пищи, который не дает нужного насыщения. Диетолог советует отдавать предпочтение белковым завтракам.

«Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется», — пояснила Русакова.

Кроме того, врач подчеркнула, что белковый прием пищи с утра будет полезен для фигуры.

Ранее диетолог Юлия Пигарева назвала самую полезную кашу для снижения холестерина. Она рекомендовала употреблять разные виды круп, поскольку в них содержатся различные микроэлементы.