Навальный вспомнил подробности происходившего в самолете

Берлин, 10 сентября. Состояние блогера Алексея Навального постепенно улучшается, он уже может говорить и, вероятно, помнит, что происходило с ним в самолете до потери сознания. Об этом заявило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что полиция Германии усилила охрану россиянина.

«Если состояние Навального продолжит улучшаться, следует ожидать, что к нему будут пускать больше посетителей», — добавило СМИ.

В конце августа Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего по маршруту Томск — Москва. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера госпитализировали. Врачи провели несколько экспертиз, результаты которых показали, что отравляющих веществ в организме Навального не было. 22 августа его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.

Спустя несколько дней специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Многие эксперты поставили это утверждение под сомнение, указав на странности такой версии. Один из разработчиков этого боевого отравляющего вещества Леонид Ринк считает «абсолютной чушью» заявления немецкой стороны.