Итоги приемной кампании в российские вузы обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 10 сентября, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Предварительные итоги приемной кампании — 2020. Качество высшего образования в России».
Приемная кампания в российские вузы в 2020 году оказалась уникальной: абсолютно все документы подавались в онлайн-формате, а срок сдачи ЕГЭ существенно сдвинулся, что так же повлияло на выбор будущих студентов.
У всех учащихся высших учебных заведений России осталось много вопросов об особенностях образовательного процесса в новом учебном году. В рамках нашего эфира мы обсудим количество бюджетных мест в вузах.
Есть ли сокращения и где именно?
Какие специальности пользуются у россиян наибольшей популярностью?
Сократился ли отток абитуриентов из регионов страны?
Как был организован прием будущих студентов из-за границы?
Насколько эффективен ЕГЭ или нужны дополнительные экзамены для абитуриентов?
Повысился ли интерес к медицинским вузам?
Что необходимо менять в российском высшем образовании?
Почему отечественные вузы не находятся в лидерах различных международных рейтингов?
На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — преподаватели, социологи, чиновники, журналисты, политики и абитуриенты.
Вы можете задать свой вопрос или высказать свое мнение о проблеме в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru