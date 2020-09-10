Итоги приемной кампании в российские вузы обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 10 сентября, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Предварительные итоги приемной кампании — 2020. Качество высшего образования в России».

Приемная кампания в российские вузы в 2020 году оказалась уникальной: абсолютно все документы подавались в онлайн-формате, а срок сдачи ЕГЭ существенно сдвинулся, что так же повлияло на выбор будущих студентов.

У всех учащихся высших учебных заведений России осталось много вопросов об особенностях образовательного процесса в новом учебном году. В рамках нашего эфира мы обсудим количество бюджетных мест в вузах.

Есть ли сокращения и где именно?

Какие специальности пользуются у россиян наибольшей популярностью?

Сократился ли отток абитуриентов из регионов страны?

Как был организован прием будущих студентов из-за границы?

Насколько эффективен ЕГЭ или нужны дополнительные экзамены для абитуриентов?

Повысился ли интерес к медицинским вузам?

Что необходимо менять в российском высшем образовании?

Почему отечественные вузы не находятся в лидерах различных международных рейтингов?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — преподаватели, социологи, чиновники, журналисты, политики и абитуриенты.

Вы можете задать свой вопрос или высказать свое мнение о проблеме в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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