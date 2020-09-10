Королева призналась в сложных отношениях с Пугачевой из-за Николаева

Москва, 10 сентября. Певица Наташа Королева призналась, что имеет сложные взаимоотношения с коллегой по сцене Аллой Пугачевой. По ее словам, напряженность между артистками возникла с момента знакомства, которое произошло более 30 лет назад.

Артистка вспомнила, что впервые встретилась с примадонной вскоре после приезда в Москву. Тогда ее, молодую певицу, привели к Пугачевой как «самой главной звезде». Способствовал этому многолетний коллега легендарной исполнительницы Игорь Николаев, который влюбился в Королеву.

«Он был у нее придворный композитор. Она с 18 лет дала ему путевку в жизнь, пела его песни. И вдруг он находит какую-то девочку из Киева. Ей первой, естественно, сделали доклад. Как это — сынок вылетел из гнезда и отбивается от рук?» — отметила украинская исполнительница.

В компании Николаева Королева посетила квартиру Пугачевой в центре столицы. Она подчеркнула, что не была поклонницей творчества примадонны, но, как почти любой советский человек, уважала ее. Во время встречи маститая певица пыталась «проверять» молодую артистку. Королева полагает, что объяснить это можно опасениями Пугачевой за судьбу Николаева, который на тот момент еще был женат на Елене Кудряшовой.

«Она меня начала тестировать, проверять на вшивость — мало ли кто приехал? Будучи стопроцентной «мамочкой», она понимала, что сына в чужие руки отдавать нельзя. Игорь же был женат, у него была дочка. И тут кто-то появляется, и он влюбляется», — объяснила артистка в интервью PeopleTalk TV.

По словам Королевой, уже в момент знакомства между ней и Пугачевой возникли «дистанция» и некоторая напряженность. Как считает украинская певица, они сохраняются до сих пор. Несмотря на это, исполнительница «Маленькой страны» благодарна примадонне за поддержку и слова, сказанные во время развода с Николаевым в 2001 году.

В начале сентября Королева вспоминала своего отца, пишет портал «Утро.ру». Владимир Порывай ушел из жизни 1 сентября 1993 года. С момента его смерти прошло 27 лет, но певица до сих пор с болью в сердце думает о любимом родителе.