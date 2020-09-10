Экс-депутат Рады объяснил, как Зеленский может предотвратить развал Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен за год провести конституционную реформу — осуществить переход страны к парламентской республике и уйти в отставку. По его словам, таким образом украинский лидер сможет сохранить страну и не дать ей развалиться.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев ранее заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. Он уверен, что политика украинского лидера может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые создадут внутри страны «карательную вертикаль». Мураев заметил, что Зеленский «не понимает, что делает».

«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — отметил экс-депутат.

В свою очередь, Спиридон Килинкаров полагает, что «карательная система» была создана еще при Петре Порошенко. Политик подчеркнул, что сам Зеленский является преемником этой системы и не хочет ее менять. Что касается передачи судебной власти другим странам, то это решение уже принято на законодательном уровне, утверждает он.

«Украинские власти согласились с требованием международных организаций, что те будут осуществлять надзоры над всеми государственными органами. Более того, Киев создал внутри Украины якобы антикоррупционные органы, хотя их эффективность под большим сомнением. Но давление иностранных государств на политическую элиту страны через эти органы — факт очевидный. Украина переходит под полный контроль других стран, — объяснил Федеральному агентству новостей Килинкаров. — Зеленский по сути не является полноценным президентом, который выражает интересы государства и его граждан. Так или иначе, он выполняет волю кредиторов и людей, которые сопричастны к победе на президентских выборах. А это напрямую противоречит интересам Украины».

Бывший парламентарий разделил мнение Мараева, что Украина находится на грани развала. В частности, собеседник ФАН считает, что система власти в стране «расшатана и неуправляема».

«Люди, которые наделены определенной властью, начиная от президента и заканчивая министрами, не выполняют свой прямой функционал. Безусловно, есть риски, что на каком-то этапе люди не согласятся с тем, что на самом деле произошло со страной. На этом фоне неэффективные методы управления не дают возможности людям просто нормально жить в безопасном государстве и реализовать себя в любой сфере деятельности. Возможностей таких нет на Украине. Это ситуация вызовет определенные конфликты внутри страны, к примеру, между регионами и центром. Последствия от этого могут быть самые трагичные для Украины», — предупредил Килинкаров.

В то же время Украина — интересная и удивительная страна, отмечает политик. По его мнению, от второго президента Украине достались олигархи, от третьего — националисты, от четвертого — Майдан, от пятого – война.

«Что достанется от Зеленского Украине? Я с ужасом об этом думаю, если все будет продолжаться в том же русле. Неудовлетворенность общества деятельностью всех без исключения президентов есть. На повестке дня еще с 1999 года обсуждается вопрос: а может, ограничить права президента? Может, все-таки перейти к парламентской республике? Для Зеленского, как мне кажется, это был бы самый хороший и приемлемый выход. За год-полтора ему можно было бы провести конституционную реформу, осуществить переход страны к парламентской республике, объявить досрочные выборы, провести их, сформировать новый состав правительства и уйти в отставку. От этого выиграют все. Нам бы вернули хорошего актера, а стране — шанс на то, что она как-то сохранится и выживет», — добавил экс-депутат.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсон привела к раздражению местных жителей, которых возмутил устроенный главой государства «цирк». По словам Журавко, Зеленский оказался очередным чиновником из Киева, который обещает Херсону благосостояние, программу развития, завершение многолетних долгостроев мостов и тому подобное.