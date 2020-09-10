Вышел фильм с последней ролью Ефремова перед смертельным ДТП

Москва, 10 сентября. Короткометражный фильм «Процесс», в котором Михаил Ефремов исполнил последнюю роль перед смертельным ДТП, появился в Сети.

Кинокартина опубликована на YouTube-канале коллегии адвокатов Pen & Paper, ее посмотрели уже почти восемь тысяч зрителей.

Ефремов исполнил роль адвоката, который обвиняет суд в несправедливости. В центре сюжета — суд над участником онлайн-митинга. Заседание по делу проходит на одной из интернет-платформ для общения.

Режиссер фильма Сергей Кальварский сообщил, что короткометражка должна была выйти раньше, однако авторы отложили премьеру до завершения реального судебного разбирательства над Ефремовым, чтобы не навредить артисту, пишет «Культуромания».

Заслуженного артиста Михаила Ефремова признали виновным в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захарова. Знаменитость приговорили к восьми годам колонии общего режима. В связи с тем, что после аварии звезда сцены был под домашним арестом, ему придется отсидеть семь лет и 10,5 месяца.

Ранее в окружении артиста сообщили, что адвокат Эльман Пашаев обещал Ефремову добиться мягкого наказания. Отмечается, что защита хотела выбить либо наказание, не связанное с лишением свободы, «либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно».