Гимнастка Утяшева показала, как избавиться от целлюлита с помощью скалки

Москва, 10 сентября. Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева опубликовала для поклонников видео с комплексом упражнений, которые помогут улучшить фигуру.

Гимнастка активно ведет свой Instagram-аккаунт и часто делится с фанатами советами, как добиться идеальной формы.

«Вы очень просили больше полезных и интересных упражнений. Записала специальную тренировку в формате «повторяй за мной», — написала Утяшева в новом посте.

Тренировка, судя по ролику, который Ляйсан разместила также на YouTube канале, оказалась простой и с совершенно обычными подручными средствами. Гимнастка показала, как сделать самомассаж с помощью столовой ложки и избавиться от целлюлита, используя скалку.

Подписчикам, судя по комментариям, рекомендации Утяшевой понравились. Многие признались, что давно не могли заставить себя заняться спортом, но советы гимнастки дали им мотивацию.

«Начала делать массаж антицеллюлитный. Вообще жесть!» — призналась baldi_lili.

«Ляйсан, благодарю вас отличную рекомендацию. Я попробую», — отозвалась ksenia.blic.

Утяшева недавно поделилась с фанатами упражнением, которое призвано помочь быстро и без особого труда поддержать ягодичные мышцы и ноги в форме. Потребуются для него лишь прямая стена и немного терпения.