Симферополь, 10 сентября. Украине пора переосмыслить ущербность выбранного антироссийского и прозападного курса, в нынешней ситуации президенту страны Владимиру Зеленскому и его партии «Слуга народа» стоит называться «Слугой Запада». Об этом заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.

«Зеленскому и его партии «Слуга народа» стоит называться «Слугой Запада». Это будет по-честному и куда правдивее отражать реалии, в которых мы находимся», — сказал он.

По мнению парламентария, Украине необходимо переосмыслить ущербность выбранного антироссийского и прозападного курса, поскольку он не принес государству ничего, кроме разорения и обнищания украинского народа.

«Вызывает глубокое сожаление неадекватные действия соседнего государства, власти которого не способны вести самостоятельную политику»,— отметил депутат.

В среду источник сообщил РИА Новости, что постпреды стран Евросоюза договорились начать письменную процедуру по продлению санкций против индивидуальных лиц и организаций РФ на полгода в связи с ситуацией на Украине. Первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что ведомство приветствует продление ограничений ЕС против 175 россиян и 44 российских субъектов.

Напомним, Евросоюз ввел против России санкции на фоне ее воссоединения с Крымом в 2014 году и обострения гражданской войны на Украине. Москва неоднократно говорила о необоснованности и контрпродуктивности такой политики. В ответ на экономическое давление она запретила импорт некоторых видов западной продукции. В РФ также отмечали, что санкции во многом идут на пользу экономике страны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.