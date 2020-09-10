Стивен Сигал возглавит федеральный проект по сохранению Байкала

Москва, 10 сентября. Голливудский актер Стивен Сигал возглавит федеральный экологический проект партии «За правду», среди задач которого обозначено сохранение озера Байкал. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«По настоянию Стивена Сигала, одной из основных задач экологического проекта станет сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды», — говорится в сообщении.

Напомним, Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, является членом политсовета партии «За правду». Работа по экологическому проекту уже началась. Например, партия запустила в Рязани программу «Экомониторинг» — на сайте проекта можно отслеживать, насколько активно предприятия Рязанской области загрязняют окружающую среду. Кроме того, в Калужской области была создана карта загрязнения рек.

В партии отметили, что в рамках экологического проекта «За правду» также взаимодействует с зоозащитниками, например, с функционирующей в Челябинске организацией «Дай лапу». Кроме того, экологическим проектом предусмотрены различные семинары и акции.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым. На Украине этот визит назвали «незаконным».