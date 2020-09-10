Сенатор Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с Навальным

Москва, 10 сентября. Российский сенатор Константин Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, который находится в ФРГ на лечении.

Он подчеркнул, что немецкая сторона должна доказать происхождение веществ, переданных в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако Берлин предлагает всем поверить в свою версию происходящего.

Отказ от сотрудничества с российской стороной — «первый и вернейший признак возможной подтасовки», написал Косачев в Facebook. Также есть вторая версия — переданные в ОЗХО вещества либо были «привязаны» к Навальному уже в Германии, либо сфабрикованы «даже без таких заморочек (например, привезены из США для пересылки)», указал политик.

«Пока в связке «Навальный — отравление — «Новичок» — Россия» разорваны все связи. И без подтверждения этих связей выводы ОЗХО (а то, что передали «то что надо», сомнений нет, и выводы предопределены) они точно так же не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней», — заявил член Совета Федерации России.

Накануне стало известно о передаче Германией результатов проб Навального экспертам ОЗХО. Представитель немецкого правительства Мартина Фиц указала, что Берлин не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России.

В конце августа российскому блогеру стало плохо на борту самолета Томск — Москва, лайнер экстренно приземлился в Омске. Российские врачи оказали Навальному помощь и провели несколько экспертиз, результаты которых показали, что никаких отравляющих веществ в организме «активиста» нет. Позднее по просьбе родственников блогера перевезли на лечение в Германию.

В Германии заявили, что основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) якобы отравили «Новичком». Разработчик вещества подчеркнул, что симптомы у Навального не соответствуют тем, которые были бы при применении «Новичка».

Многие эксперты полагают, что тема с «отравлением» могла стать этапом спецоперации по побегу Алексея Навального на Запад. Федеральное агентство новостей ранее рассказало, почему эта история с «отравлением» выгодна основателю ФБК.