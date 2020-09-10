Научный журнал Lancet предложил создателям «Спутник V» ответить на критику

Лондон, 10 сентября. Ведущий международный научный журнал Lancet предложил создателям российской вакцины от коронавируса ответить на критику коллег, которые усомнились в выводах ученых из РФ. Об этом рассказал представитель журнала.

Ранее Lancet опубликовал статью о результатах двух этапов клинических исследований российской вакцины, получившей название «Спутник V». После этого на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующийся на разоблачении псевдонаучных испытаний, появилось совместное письмо ученых из разных стран мира, в котором выражались сомнения насчет российского препарата. Одним из тех, кто подписал письмо, стал ученый из американского Temple University Энрико Буччи.

«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи», — сказал представитель издания РИА Новости.

Также в журнале отметили, что продолжают следить за ситуацией.

Напомним, препарат «Спутник V», разработанный специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас проходит третья, пострегистрационная фаза испытаний. Как сообщает НСН, ранее в Москве уже начали прививать добровольцев.