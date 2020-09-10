Названо лучшее место в России для отдыха с хорошей погодой в сентябре

Москва, 10 сентября. Согласно опросу одним из самых лучших мест для осеннего отдыха в соотношении цен и хорошей погоды в сентябре и октябре оказалась Махачкала. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Tutu.ru.

Для того, чтобы отправиться туда осенью, не потребуется много денег. В предстоящие месяцы билет в одну сторону будет стоить всего лишь 2 738 рублей. При этом температура воздуха там по-прежнему летняя, от 15 до 20 градусов.

Другими выгодным местом для отдыха осенью стал Краснодар. Дело в том, что билеты туда стоят всего 2 900. В рейтинг также вошли такие города, как Владикавказ, Анапа, Минеральные Воды, Калининград и Сочи. Билеты на данные курорты стоят от 3 200 до 5 тысяч рублей, сообщает Лента.ru.

Специалисты также поясняют, что данные города привлекательны по своему климату. В сентябре там обычно не холодает сильнее 15 градусов, а в октябре же температура держится на отметке в 15 градусов и выше.

Напомним, ранее стало известно о том, что россияне во время отдыха на внутренних курортах страны в среднем тратили 3848 рублей на одну покупку. При этом текущем году россияне чаще всего ездили на отдых в Краснодарский край — 42% туристов. На втором месте оказалась Республика Крым. Предпочтение отдыху на полуострове отдали 23% туристов. 15% россиян проводили отпуск в Подмосковье, а 7% — в Республике Карелия.