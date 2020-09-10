Дочь Ефремова рассказала, как ее избивала мать под песни Земфиры

Москва, 10 сентября. Дочь заслуженного артиста Михаила Ефремова Анна Мария поделилась ужасающими подробностями жизни с матерью в детстве. Девушка стала гостей программы на YouTube «Между нами».

Анна Мария призналась, что стыдится называть Ксению Качалину матерью. После развода с Ефремовым женщина стала вести затворнический образ жизни и злоупотреблять алкоголем.

Дочь знаменитого артиста сейчас живет отдельно от матери, но до сих пор не может забыть годы жизни с родительницей. Девушка откровенно рассказала о пережитом в детстве насилии.

«Еще были прекрасные эпизоды: врубание Земфиры на полную мощность в три-четыре ночи, когда тебе на следующий день в школу. Это оставило такой след… Вы, наверняка, смотрели фильмы про солдат во Вьетнаме вроде «Апокалипсиса сегодня», — говорит Анна Мария. — Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Просто мама очень любила пить, Земфиру и бить меня под ее песни».

Девушка видит корень своих комплексов и зависимостей в тяжелом детстве. Она призналась, что не хочет пить спиртное, напомнив о своих генах.

«Вы видите мою генетику. К тому же я человек, который был зависим от сладкого. Вообще, зависимость у меня формируется на щелчок от чего угодно», — сказала дочь Михаила Ефремова.

Единственный, с кем у 19-летней девушки сложились теплые отношения, был Ефремов. По ее словам, отец признавался ей в любви и помогал финансово, но видела она знаменитого папу лишь раз в месяц.