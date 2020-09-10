Топурия похвасталась подарком за 580 тысяч рублей

Москва, 10 августа. Популярная певица и вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия получила дорогостоящий подарок на день рождения. В Instagram Stories звезда похвасталась ювелирным украшением.

9 сентября Топурии исполнилось 34 года. Одним из первых певицу поздравил ее возлюбленный — бизнесмен Лев Деньгов. На своей странице в соцсети он выложил фото исполнительницы и пожелал ей счастья.

Однако, судя по всему, бизнесмен решил порадовать избранницу не только словами. В своем Instagram Топурия выложила фото браслета французского бренда Messika. Ювелирное украшение выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами. Оценивается браслет в 586 500 рублей. Возможно, именно Деньгов преподнес Топурии дорогостоящее украшение в честь знаменательной даты.

Отметим, совсем недавно поклонники певицы заподозрили, что она беременна от своего возлюбленного. В последнее время Топурия часто появляется на публике в широких нарядах и выкладывает в соцсети снимки, на которых разглядеть ее фигуру практически невозможно.

Несколько дней назад исполнительница выложила в Instagram видео, на котором она любуется искусственным хвостом, но внимание подписчиков привлек ее широкий белый наряд, под которым внимательные пользователи разглядели беременность. Фанаты даже уточнили у певицы, на каком она сроке, однако Топурия оставила подобные комментарии без ответа.