Петросян решил продать квартиры в Сочи из-за конфликта со Степаненко

Сочи, 10 сентября. Юморист Евгений Петросян решил распродать недвижимость в Сочи ради того, чтобы быть подальше от экс-супруги Елены Степаненко. Об этом рассказали соседи артиста.

В настоящее время Петросян отдыхает в Сочи со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой. По словам друзей юмориста, пара остановилась в пятизвездочном отеле «Хаятт Ридженси Сочи», однако артист уже присматривает себе новые апартаменты. которые будут располагаться подальше от его бывшей жены.

Дело в том, что у Петросяна имеется в собственности недвижимость в элитном жилом комплексе «Красная площадь». В общей сложности он вместе с экс-супругой владел четырьмя квартирами общей стоимостью более 200 млн рублей. Однако суд постановил разделить данное имущество в равных долях.

«Но Евгений Ваганович рядом с бывшей женой жить не хочет. Когда все суды закончатся, он собирается продать свои старые квартиры. Дом у нас хороший, но ему не хочется пересекаться со Степаненко. У них конфликт, он не желает ее видеть», — цитирует KP.ru соседей Петросяна.

По словам местных жителей, комплекс имеет все условия для комфортной жизни артиста — от салонов красоты и тренажерных залов, до выхода к морю. Однако артист все равно планирует приобрести новые апартаменты.