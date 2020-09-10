Раскрыта неоспоримая польза регулярного секса

Москва, 10 сентября. Сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор назвала неоспоримую пользу от регулярных занятий сексом, пишет издание The Sun.

Специалист утверждает, что секс благоприятно влияет на здоровье и ментальное состояние человека. Она, ссылаясь на исследование 2004 года, отметила, что люди, которые как минимум три раза в неделю вступают в интимную связь, имеют более крепкий иммунитет.

Также, по словам Тейлор, во время сексуального контакта у человека вырабатываются «гормоны радости» — эндорфины, окситоцин и дофамин. Сексолог добавила, что стабильная половая жизнь уменьшает риск возникновения депрессии.

Исследование 2016 года доказало, что занятия сексом способны избавить человека от бессонницы и улучшить качество и продолжительность сна, указала Тейлор. Кроме того, по ее словам, регулярный секс укрепляет мышцы всего тела и помогают справиться с головной и другими болями.

Тейлор добавила, что регулярные занятия любовью уменьшают риск смерти от рака простаты и болезней сердца, а также снижают кровяное давление.

Ранее психолог, сексолог Инна Глуз-Широкова в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о влиянии оргазма на организм. По ее словам, множество исследований говорят о положительном влиянии на человека.