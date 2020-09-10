Появилось видео подводного погружения российских танков на Урале

Москва, 10 сентября. Более 200 курсантов окружного учебного центра Центрального военного округа показали мастерство подводного вождения в преддверии Дня танкиста. Учения прошли на специально подготовленном вододроме в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, экипажам предстояло погрузиться на глубину до четырех метров, чтобы преодолеть водную преграду шириной около 100 метров.

«В условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли танками по специальным приборам – гирополукомпасам, которые предназначены для определения направления движения боевых машин под водой», — говорится в сообщении.

Также российские курсанты отработали действия по эвакуации в случае затопления танка.

Отмечается, что для допуска к подводному вождению военным нужно было пройти курс легководолазной подготовки.

Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео маневров российских танкистов. На кадрах показаны, как танки погружаются под воду, резко всплывают, а также преодолевают дорогу на суше.

На записи также представлено, как проходит эвакуация — военнослужащие вытаскивают из танка человека, а затем на носилках несут его для оказания медицинской помощи.