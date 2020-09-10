Еврокомиссия решила выделить Украине €2,7 для развития цифровой экономики

Москва, 10 сентября. Еврокомиссия (ЕК) намерена поддержать правительство Украины в выполнении обязательств в области цифровой экономики. Для этого будет выделено 2,7 миллиона евро. Об этом свидетельствует соответствующий тендер.

Сообщается, что в рамках реализации данного проекта ЕК будет сотрудничать с министерством цифровой трансформации Украины и национальной комиссией страны. Данные организации занимаются госрегулированием в сфере связи и информацизации. Реализация проекта запланирована в течение трех лет.

«В ходе этой работы бенефициарам будет оказываться поддержка в подготовке, принятии, реализации и обеспечении соблюдения законодательных норм в соответствии с приложением XVII-3 к Соглашению об ассоциации и Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли», — цитирует выдержку из тендера телеканал RT.

Ранее стало известно, что ЕК планирует также направить до 12,5 млн евро на укрепление гражданского общества на Украине. Работа в рамках проекта будет вестись по нескольким направлениям, одно из которых — продвижение устойчивого развития и «улучшенного природопользования» в рамках Европейского зеленого курса на Украине. Кроме того, лица, прошедшие конкурсный отбор, будут вести деятельность, направленную на усиление влияния независимых СМИ.