Кипр блокирует введение санкций ЕС против Белоруссии

Москва, 10 сентября. Кипр блокирует введение Европейским союзом санкций против Белоруссии, требуя ввести ограничительные меры против Турции, пишет Frankfurter Allgemeine.

По словам источника издания, соглашение по санкциям не будет достигнуто до следующей встречи глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 21 сентября. При этом еще в середине августа министры иностранных дел выступили за введение рестрикций в отношении Белоруссии из-за «нарушений» на президентских выборах в республике и разгона протестных акций.

На протяжении нескольких недель министры работали над списком граждан, которым запретят въезд на территорию ЕС и заморозят счета. По словам дипломатов, в список попали около 40 человек.

Кипр требует ввести санкции против Турции в связи с планами Анкары заняться добычей природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.

Напомним, митинги в Белоруссии не прекращаются с 9 августа. Поводом для массовых протестов стала победа Александра Лукашенко на президентских выборах.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.