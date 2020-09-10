Выходки НАТО могут обернуться для Швеции яростью «русского медведя»

Стокгольм, 10 сентября. Москва воспринимает регулярные учения НАТО и США, а также дислокацию военного контингента у своих границ, как стремление превратить Швецию в «трамплин» для будущей атаки. Однако такие выходки Альянса весьма опасны, поскольку ответ «русского медведя» может оказаться непредсказуемым и яростным. Такое мнение высказали журналисты шведского издания Nyhetsbanken.

Поводом для соответствующих рассуждений стало близкое сотрудничество правительства страны и США. За последние годы вся военная инфраструктура Швеции оказалась поглощена НАТО, а американские военные стали еженедельно участвовать в воздушных учениях над территорией страны и даже осмелились отрабатывать высокоточную бомбардировку над озером Вэнерн.

При этом журналисты обращают внимание, что последние годы США ведут политику, целью которой является окружить Россию. Об этом свидетельствуют различные учения, которые проходят вплотную к границам РФ, а также многочисленные полеты стратегических бомбардировщиков рядом с Крымом и Азовским морем.

«Эти игры трудно предсказуемы и опасны. А реакция русского медведя, сидящего у себя дома в берлоге, может быть неожиданно яростной», — цитирует шведских журналистов телеканал RT.

Авторы статьи также обратили внимание, что военная коалиция Польши, Украины, Чехии и стран Балтии, которые в 41-м поддержали Гитлера, вызывают у россиян плохие воспоминания.