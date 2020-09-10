Россиян предупредили о мошенничестве через «Госуслуги»

Москва, 10 сентября. Мошенники используют сайты-двойники, чтобы обмануть пользователей через портал «Госуслуги», заявил консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин.

Он предупредил россиян, что в Сети есть поддельные сайты, которые публиковались в виде рекламы на сторонних ресурсах с сообщениями о выплатах населению или льготах.

«Например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт», — сказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, следует самостоятельно заходить на официальный сайт портала «Госуслуг», заявил Рогозин. Он призвал россиян перед вводом своих учетных данных проверять, соответствует ли адрес страницы официальному ресурсу. Дело в том, что мошенники создают страницы почти с таким же адресом, отличительными чертами могут стать, например, лишние символы или цифры.