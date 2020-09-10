Российская туристка раскрыла способы обмана приезжих в Крыму

Москва, 10 сентября. Туристы независимо от родной страны и места отдыха нередко становятся жертвами мошенников. Случается так, что на приезжих пытаются подзаработать и свои же сограждане, работающие в сфере услуг в курортных районах. Российская туристка по имени Алена, которая родилась и выросла в Крыму, в своем блоге на Яндекс.Дзен рассказала, как не стать жертвой обмана и сэкономить во время отдыха на полуострове.

В первую очередь девушка обратила внимание на аниматоров, которые часто одеваются в костюмы различных персонажей или предлагают сфотографироваться с экзотическими животными. Дело в том, что данная услуга платная, однако человек узнает об этом лишь после того, как сделает селфи.

В крымских кафе также существуют двойные меню, уверяет местная жительница. Первые рассчитаны на гостей, а вторые на местных жителей. При этом цены для «своих» значительно ниже. Порой разница достигает 20%.

Также жительница Крыма посоветовала чаще торговаться с продавцами, которые предлагают услуги катания на водных лыжах и других аттракционах. Дело в том, что обычно цены на них автоматически завышены. Однако о скидке стоит договариваться по-тихому, не привлекая лишнего внимания.

Заработать на незнающих туристах желают и местные таксисты. Часто они убеждают гостей, что до аэропорта или вокзала нельзя добраться не на чем, кроме как на автомобиле. Однако это в большинстве случаев не так.