Режиссер Грымов объяснил действия адвоката Ефремова

Москва, 10 сентября. Гибель близких Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на работе адвоката по делу актера Михаила Ефремова, считает художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

По его мнению, судебный процесс по делу заслуженного артиста стал фарсом, и именно адвокат Ефремова «превратил человеческую драму в клоунаду». Он не исключил, что причиной такого поведения Пашаева могли стать трагические события в жизни адвоката.

«Ко мне все чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких», — написал Грымов в колонке на сайте «Московский комсомолец».

Режиссер отметил, что Пашаев приложил все усилия, чтобы навредить своему клиенту и настроить против него суд. По его словам, два-три года из объявленных Ефремову восьми — прямая «заслуга» Пашаева.

Пресненский районный суд вынес Михаилу Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП 8 сентября. Артиста отправили в колонию общего режима на восемь лет. В связи с тем, что звезда все это время находился под домашним арестом, ему придется отсидеть примерно семь лет и 10,5 месяца, напомнил Infox.ru.