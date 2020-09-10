Москва, 10 сентября. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер пытается выдать желаемое за действительное, позволяя себе столь гегемонистические фантазии о «допуске» России в Сирию. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее Шенкер заявил, что в США обеспокоены вовлеченностью РФ во внутренние дела Ливии. Помощник госсекретаря сказал, что было большой ошибкой «пускать Россию в Сирию, ожидая, что на этом все закончится». Слова американского политика возмутили Пушкова. Она пояснил, что от США ничего не зависело, поэтому Вашингтон не должен делать вид, что мог этому помешать.

«Что это за гегемонистские фантазии — пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить», — отметил Пушков.

Он также обратил внимание на то, что без помощи России в Дамаске сейчас бы провозгласило свой халифат ИГИЛ1 (Исламской Государство1, запрещенная на территории РФ террористическая группировка). При этом Пушков уверен, что действия США к этому и вели, а действия Москвы спасли целый регион от катастрофы.

1 Организация запрещена на территории РФ.