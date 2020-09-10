Косметолог рассказал об эффективном способе борьбы с морщинами

Москва, 10 сентября. Врач-косметолог Астрид Овеян заявила, что избавиться от морщин и других признаков старения на лице можно не только с помощью пластической хирургии и ботокса. Для этого подойдут так называемые тейпы, однако пользоваться ими надо с молодого возраста.

По словам косметолога, данный способ будет эффективен, если начать борьбу с морщинами заранее, примерно с 23 лет. Тейпы представляют собой эластичные пластыри, которые наклеиваются на лицо. Специалист объясняет, что данное средство не всесильно, но способно предотвратить ранее старение кожи.

«Если в раннем возрасте с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает», — сказала Овеян в интервью радио Sputnik.

В таком случае девушкам необходимо учиться не хмуриться и уходить от мимики. При этом косметолог обратила внимание, что после 35 лет эффекта от тейпов может и не быть.

Напомним, правильный уход за кожей невозможен без очищающих процедур. Только чистое лицо без черных точек выглядит свежим и привлекательным. Выполнить профессиональную чистку можно в салоне красоты или косметологической клинике. Но как быть, если делать ее нужно часто, а возможности для этого нет? На этот вопрос ранее ответила косметолог Изабелла Айрапетова.