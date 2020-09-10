Миру предсказали наступление «глобальной эпохи беспорядка»

Берлин, 10 сентября. Уже в текущем году на смену эпохи глобализации может прийти так называемая «глобальная эпоха беспорядка». К такому мнению пришли исследователи немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank.

В докладе, подготовленном стратегом банка Джимом Рейдом, говорится, что новая эпоха будет отличаться возвышением экономики Китая над США, ростом напряженности между данными странами, ростом глобального долга и усилением поколения миллениалов, а также более молодых людей.

«Не всякий беспорядок является плохим. Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции монетарных властей и ликвидность», — поясняет Рейд.

Специалисты выделяют несколько характерных черт «эпохи беспорядка». Это ухудшение отношения США и Китая, которое выльется в экономическую войну с вводом санкций, запретами и созданием вокруг данных государств страновых блоков. Кроме того эпоха станет «моментом истины» для Европы, поскольку из-за пандемии она может остаться в продолжительной экономической стагнации.

Также специалисты считают, что последующие годы будет определять распространение политики «вертолетных денег», вероятный рост инфляции и усиление экономического неравенства на первых порах. Об этом сообщает телеканал РБК.

Ужесточится конкуренция между миллениалами и более молодыми людьми. Это позволит им определять результаты демократических выборов во многих странах.