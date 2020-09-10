Магазины в России могут снова закрыть из-за второй волны коронавируса

Москва, 10 сентября. В Роспотребнадзоре заявили, что в случае возникновения второй волны коронавирусной инфекции руководству непродовольственных магазинов придется действовать по существующему регламенту и на время закрыть торговую точку.

Ранее специалисты из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили регламент, согласно которому меры по закрытию магазинов заменяются ограничениями по количеству посетителей в торговой точке. Специалисты считают, что это должно позитивно отразиться на экономике страны и розничной торговле.

В документе АКИТ также говорится, что в случае повторения вспышки руководители магазинов будут не только контролировать число посетителей, но и в строгом порядке обяжут своих сотрудников носить средства индивидуальной защиты. Однако данная инициатива не была воспринята надзорным ведомством.

«Роспотребнадзор счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации», — цитирует сотрудников Роспотребнадзора газета «Известия».

Напомним, ранее эксперты выяснили, на что больше всего в период карантина тратили петербуржцы. Как стало известно, горожане увеличили расходы на покупку гаджетов после того, как в городе были сняты ограничения по коронавирусу.