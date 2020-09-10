Украине предрекли полное исчезновение из-за Зеленского

Киев, 10 сентября. Бывший депутат Рады Евгений Мураев уверен, что Украина прекратит существовать, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост.

В эфире телеканала «Наш» Мураев выразил мнение, что Зеленский «не понимает, что делает». По его мнению, политика президента может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые в таком случае смогут создать внутри страны «карательную вертикаль».

«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — подчеркнул экс-депутат.

Подверглась критике и экономическая политика украинского правительства. По словам Мураева, Украину «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать».

Отметим, в последнее время на Украине все чаще слышны разговоры о возможности нового госпереворота. В частности, бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что новый Майдан неизбежен. Причиной этого, по его словам, является некомпетентная политика Зеленского и его команды.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива высказывал мнение, что на Украине уже сейчас запущен процесс по уничтожения страны. Частью масштабной «операции» являются агрессивные акции радикалов, поддерживаемые экс-президентом Петром Порошенко.

Информацию подтверждал и экс-депутат Верховной рады Давид Жвания. По его словам, Порошенко вновь приступил к раскачиванию ситуации в стране. Бывший парламентарий полагает, что вскоре «порохоботы», которых ему лично доводилось финансировать по просьбе экс-лидера, позовут людей на улицы.