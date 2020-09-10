Российская туристка скончалась в Абхазии

Сухум, 10 сентября. Пожилая туристка из России скончалась в среду в Абхазии, предположительно, из-за инфаркта, сообщает прокуратура республики.

Жительница России Людмила Герасимова, 1942 года, отдыхала в Сухуме вместе с дочерью. В среду ее госпитализировали на скорой помощи в Республиканскую больницу с сердечным приступом. Врачам не удалось помочь женщине, она скончалась, по предварительным данным, в результате инфаркта.

В российском посольстве ТАСС уточнили, что пенсионерка приехала в Сухум из Коврова Владимирской области. С дочерью погибшей россиянки уже связались, сейчас она готовит документы, необходимые для отправки тела в Россию.