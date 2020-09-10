Эксперт назвал настройки смартфона, которые лучше не трогать

Москва, 10 сентября. В современных смартфонах существует множество различных настроек. Однако в них также есть такие параметры, которые лучше не изменять. К ним, например, относятся настройки SIM-карты. Об этом рассказала операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

Она отметила, что лучше не вносить изменения в данную категорию характеристик, поскольку пользователь рискует остаться без выхода в Интернет или вовсе без какой-либо связи. При этом особенно аккуратным рекомендуется быть с подписками или платными услугами, которые могут быть встроены в меню SIM-карты оператора.

Также Тимофеева обращает внимание на режим разработчика, который доступен на многих устройствах. Он создан для тонкой настройки гаджета, однако его не стоит использовать для самостоятельных внесений изменений. Также стоит внимательнее относиться к настройкам приложений. Они могут вызвать некорректную работу программ на телефоне. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Ранее специалисты назвали признаки скорой «смерти» смартфона. Ими являются сильный нагрев в стадии покоя и вздувшаяся батарея. Аккумуляторы в гаджетах могут воспламениться, поэтому устройство лучше сразу отнести в сервисный центр или заменить на новое. Среди связанных со старостью гаджета неисправностей специалист упомянула полосы на дисплее и долгую загрузку приложений.