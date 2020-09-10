Кулинар объяснила, как сделать из вредной еды полезную

Москва, 10 сентября. Для того, чтобы сделать из вредной пищи, такой как фастфуд или десерт, полезную еду, в блюде необходимо заменить ингредиенты. Хоть полноценную альтернативу подобрать будет порой нереально, некоторые блюда все равно можно сделать менее вредными. Об этом рассказала кулинарный блогер Нурия Дианова.

Так, например, для понижения калорийности традиционного торта «Наполеон» достаточно изменить рецептуру крема. Вместо взбитого масла в него можно добавить сметанный крем или творог с желатином. Также можно поступить и шарлоткой, заменив в ней половину сахара на свежий банан или финиковую пасту.

Как поясняет Дианова, подобные приемы распространяются не только на сладости. В шаурме или бургерах можно с легкостью изменить начинку.

«Белый хлеб можно заменить на цельнозерновые булочки, внутрь добавить не майонез, а, например, йогуртовый соус, чтобы все равно было сочно. Котлету сделать самому или сделать бургер с куриной грудкой. В шаурму можно добавить больше овощей», — цитирует кулинара радио Sputnik.

Напомним, ранее диетолог назвала опасность отказа от ужина. По ее словам, очень важно придерживаться трехразового питания. Это важно для того, чтобы полезные вещества и элементы усваивались правильным образом.