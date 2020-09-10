Актриса Бледанс призналась, что стала жертвой вымогателей в Сети

Москва, 10 сентября. Актрисе Эвелине Бледанс доводилось становиться жертвой вымогателей в Instagram. Об этом она рассказала журналистам во время светской кинопремьеры «История Дэвида Копперфилда», которая состоялась в эту среду в центре Москвы.

Бледанс рассказала журналистам, как ей удалось решить проблему со страницей своего сына Семена в Instagram, которая была удалена администрацией соцсети.

«В итоге прошли сутки – и все в порядке. Это очень маленький срок, чтобы восстановить страницу. Тем более, когда она была не заблокирована, а удалена. А это 8 лет бесценного контента из жизни ребенка с синдромом Дауна. Это практически Библия для семей, где родился такой малыш», — рассказала актриса.

По ее словам, это не первый случай, когда она сталкивается с блокировкой в социальных сетях и последующим вымогательством. Несколько раз блокировали даже ее собственную страницу, пишет KP.ru.

«А ведь была настоящая атака, пугали: «Еще две минуты – и это уже будет стоить не 100 тысяч, а 150!», «Все, прошло 58 секунд – это уже стоит 300 тысяч!». Это же целый ужастик! Мошенников много вокруг каждого из нас», — поделилась своим опытом актриса.

Ранее Бледанс резко отреагировала на слова режиссера и шоумена Сергея Белоголовцева о детях с детским церебральным параличом (ДЦП). Режиссер заявил, что согласие на воспитание такого ребенка ставит крест на жизни родителей, с чем телеведущая в корне не согласилась. Бледанс считает своей миссией доказать общественности, что воспитание любого «особенного» ребенка — это счастье.