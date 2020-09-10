Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Москва, 10 сентября. Число умерших пациентов с COVID-19 в мире превысило 900 тыс., свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Университет ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Его цифры значительно опережают официальные данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным Университета на 2.30 по московскому времени 10 сентября, всего коронавирусом в мире заразились более 27,6 млн человек, скончались 900 203 человек.

На первом месте по числу умерших находятся США — 190 649 летальных исходов. На втором и третьем местах — Бразилия (127 464) и Индия (73 890). В первую десятку также вошли Мексика (68 484), Великобритания (41 683), Италия (35 577), Франция (30 800), Перу (30 123), Испания (29 628) и Иран, где зафиксировано 22 669 летальных исходов.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 27,486 млн случаев коронавирусной инфекции, передает RT. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 почти достигло 895 тыс.

Согласно данным на 9 сентября, в России с начала пандемии выявлено более 1 млн случаев заражения, скончались 18 135 пациентов.

Ранее в среду официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Федеральному агентству новостей сообщила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России показывает стабильность, однако все приложенные властями и населением страны усилия в борьбе с пандемией необходимо сохранить.