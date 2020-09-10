Депутат Рады похвастался «разгромом войск Москвы» Украиной в 1514 году

Киев, 10 сентября. Бывший спикер Верховной рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий написал в своем Facebook o «разгроме войск Москвы» украинско-польско-литовской армией в 1514 году.

«Эта общая величественная победа – запечатлена в истории наших народов», — написал Парубий.

По мнению Парубия, в битве принимало участие объединенное «украинско-польско-литовское» войско, несмотря на отсутствие на картах того времени такого государства, как Украина. На этот же факт попытались обратить внимание Парубия комментаторы поста.

«В 1514 году была Украина?», — спросил его Олег Ротанов. «А причем тут Украина? Войска-то литовские», — написал Юрий Орехов. «Боюсь спросить, а как тогда выглядела монета Украину и ее карта?» — задался вопросом Лучезар Шаломаев.

Напомним, что упомянутая Парубием битва под Оршей стала одним из сражений начального периода русско-литовской войны 1512-1522 годов. Польский король Сигизмунд I пошел на это сражение, чтобы отбить занятый русскими войсками Смоленск, однако, несмотря на победу под Оршей, так и не сумел добиться поставленных целей. Более того, война в итоге завершилась победой России, которая присоединила к себе смоленские земли.

Парубий известен своими скандальными высказываниями. Так, в июле этого года он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет понравиться» российскому лидеру Владимиру Путину. Парубий обратил внимание, что Зеленский «осознает катастрофическое падение своих рейтингов» и надеется достичь «тайных договоренностей» с Путиным, чтобы вернуть себе популярность. По словам депутата, в последнее время на Украине все чаще преследуют «героев Майдана», при этом все осознают, что никто из них не будет посажен в тюрьму.